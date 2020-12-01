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  3. 01 Aralık 2020 16:27

Bursa'da mesai saatlerinde düzenleme

Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, yarından itibaren kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak düzenlendi.

Bursa'da mesai saatlerinde düzenleme
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği 'Yeni Kısıtlama ve Tedbirler' konulu genelgeyle kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatleri güncellendi. Buna göre, 2 Aralık'tan itibaren kendi mevzuatlarında belirtilen çalışma saatleri saklı kalmak kaydıyla, 7/24 saat uygulaması ile zorunlu kamu hizmeti yürüten, vardiya usulüyle çalışan kurumlar hariç (112 Acil Çağrı Merkezi, sağlık, zabıta, kolluk kuvvetleri, güvenlik personeli vb.) tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların saat 10.00'da başlayacak mesaisi, saat 16.00'da bitecek.

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