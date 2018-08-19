Bursa'da orman yangını

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Bursa’da 5 hektarlık alanı etkisine alan yangın kontrol altına alındı
Edinilen bilgiye göre, Bursa - İzmir Yolu üzerinde Hasanağa Mahallesi yakınlarında 5 hektarlık tapulu alanda saat 16.00’da yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar 177 ve 110’u arayarak durumu bildirdi. Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekipleri Bursa Büyükşehir Belediye itfaiye personeli yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ağaçlık alan küle dönerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
AA