  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 19 Ağustos 2018 17:30

Bursa'da orman yangını

Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Bursa'da orman yangını
A+ A-

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. 

Bursa’da 5 hektarlık alanı etkisine alan yangın kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, Bursa - İzmir Yolu üzerinde Hasanağa Mahallesi yakınlarında 5 hektarlık tapulu alanda saat 16.00’da yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar 177 ve 110’u arayarak durumu bildirdi. Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekipleri Bursa Büyükşehir Belediye itfaiye personeli yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ağaçlık alan küle dönerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA

bursa , yangın , ormanlık
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM