Bursa'da orman yangını
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Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Mecidiye Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanın ilçe merkezinden de görüldüğü mevkiye Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce ekipler sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
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