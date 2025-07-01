Bursa'da peş peşe depremler! İstanbul da sallandı
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AFAD verilerine göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'da da hissedilen depremin ardından saat 12.57'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 11.47 sıralarında Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İstanbul'da da hissedilen depremin derinliği 9.82 kilometre olarak ölçüldü.
Depremde herhangi bir olumsuz yaşanmadı.
4.2'LİK BİR DEPREM DAHA
AFAD verilerine göre, saat 12.57'de yine aynı noktada 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 10.14 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 1, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Gemlik (Bursa)
Tarih:2025-07-01
Saat:12:57:34 TSİ
Enlem:40.4925 N
Boylam:29.21333 E
Derinlik:10.14 km
Detay:https://t.co/4hq8mtH1CH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Bursa Valiliği'nde yapılan açıklamada, "İlimizde saat 12.57'de, merkez üssü Gemlik olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup an itibarıyla herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir" ifadelerine yer verildi.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Bursa Gemlik'teki ikinci depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bir açıklama geldi.
X hesabından bir açıklama yapan Yerlikaya, "Bursa Gemlik’te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.
BAKAN MEMİŞOĞLU: OLUMSUZLUK BULUNMUYOR
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." açıklamasını yaptı.
Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:
AFAD'ın son depremler listesi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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