Bursa'da peş peşe depremler! İstanbul da sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 11.47 sıralarında Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İstanbul'da da hissedilen depremin derinliği 9.82 kilometre olarak ölçüldü.

Depremde herhangi bir olumsuz yaşanmadı.

AFAD verilerine göre, saat 12.57'de yine aynı noktada 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 10.14 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Bursa Gemlik'teki ikinci depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bir açıklama geldi.

X hesabından bir açıklama yapan Yerlikaya, "Bursa Gemlik’te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

BAKAN MEMİŞOĞLU: OLUMSUZLUK BULUNMUYOR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." açıklamasını yaptı.