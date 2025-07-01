  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bursa'da peş peşe depremler! İstanbul'da da hissedildi

Bursa'da peş peşe depremler! İstanbul da sallandı

Güncelleme:

AFAD verilerine göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'da da hissedilen depremin ardından saat 12.57'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 11.47 sıralarında Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

İstanbul'da da hissedilen depremin derinliği 9.82 kilometre olarak ölçüldü.

Depremde herhangi bir olumsuz yaşanmadı.

4.2'LİK BİR DEPREM DAHA

AFAD verilerine göre, saat 12.57'de yine aynı noktada 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 10.14 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

text-ad
Etiketler bursa deprem istanbul AFAD marmara
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uzman isim en düşük emekli maaşı, memur ve memur emeklisinin Temmuz ayı zammını açıkladı Uzman isim en düşük emekli maaşı, memur ve memur emeklisinin Temmuz ayı zammını açıkladı Dev banka altın fiyat tahminini güncelledi: Yatırımcısının gözü parlayacak! Dev banka altın fiyat tahminini güncelledi: Yatırımcısının gözü parlayacak! Türkiye'de satılan 2 ürün için daha toplatma kararı! Listede toplam 18 ürün var! Türkiye'de satılan 2 ürün için daha toplatma kararı! Listede toplam 18 ürün var! Türkiye'nin ikinci mobilya devi de satılıyor! Türkiye'nin ikinci mobilya devi de satılıyor! Hande Erçel Aşkı Hatırla'daki Barış Arduç'la olan aşk sahneleri için sessizliğini bozdu Hande Erçel Aşkı Hatırla'daki Barış Arduç'la olan aşk sahneleri için sessizliğini bozdu Gündeme bomba gibi düşen iddia: ''Delilerin Delisi Muhammed Yakut Almanya’da öldü'' Gündeme bomba gibi düşen iddia: ''Delilerin Delisi Muhammed Yakut Almanya’da öldü'' İzmir'deki orman yangınında alevler yerleşim yerlerine ulaştı, manzara korkunç! İzmir'deki orman yangınında alevler yerleşim yerlerine ulaştı, manzara korkunç! Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Sipariş rekoru kıran Xiaomi YU7'de büyük kriz! Paralarını geri istiyorlar Sipariş rekoru kıran Xiaomi YU7'de büyük kriz! Paralarını geri istiyorlar Cübbeli Ahmet'in cehennem kehaneti hem pes dedirtti hem de güldürdü Cübbeli Ahmet'in cehennem kehaneti hem pes dedirtti hem de güldürdü
MHP lideri Bahçeli hakkında suç duyurusu MHP lideri Bahçeli hakkında suç duyurusu Ümit Özdağ'dan skandal iddia: ''Askerimize saldırı var ancak açıklamıyorlar'' Ümit Özdağ'dan skandal iddia: ''Askerimize saldırı var ancak açıklamıyorlar'' Dün Haber3.com yazdı, bugün yandaş medya karıştı: ''Bu manşet kime ?'' Dün Haber3.com yazdı, bugün yandaş medya karıştı: ''Bu manşet kime ?'' Murat Övüç'ten Nihal Candan hakkında skandal iddia! Murat Övüç'ten Nihal Candan hakkında skandal iddia! Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti, vücudundan Türkiye'nin sessiz katili çıktı! Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti, vücudundan Türkiye'nin sessiz katili çıktı! İki aylık evli çiftin aldatma tartışması korkunç bitti! İki aylık evli çiftin aldatma tartışması korkunç bitti! 25 yaşındaki 1 çocuk annesinin cansız bedeni anneler gününde bulunmuştu... Katil suçunu itiraf etti! 25 yaşındaki 1 çocuk annesinin cansız bedeni anneler gününde bulunmuştu... Katil suçunu itiraf etti! Prof. Dr. Naci Görür'den 7 büyüklüğünde deprem uyarısı Prof. Dr. Naci Görür'den 7 büyüklüğünde deprem uyarısı Leman dergisi önünde tekbir sesleri! Grafiker ve yazı işleri müdürü gözaltında! Leman dergisi önünde tekbir sesleri! Grafiker ve yazı işleri müdürü gözaltında!