Bursa'da sağanak sonrası dereler taştı

Bursa'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçeye bağlı kırsal Kulaca, Edebey, Süle ve Cerrah mahallelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı.

Cerrah Mahallesi'ndeki arazi yolunda bulunan ve dere suyunun yükselmesiyle bir bölümü çöken köprü Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince onarıldı.

İlçe merkezindeki Bedre Köprüsü altından geçen Malik Abbud (40) idaresindeki otomobil, yolun yanındaki derenin taşması sonucu suyun içinde kaldı. Sürücü kendi imkanlarıyla aracın içinden çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobili halatla çekerek bulunduğu yerden kurtardı.



Belediye ekipleri, yağış nedeniyle su birikintisi oluşan cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor.