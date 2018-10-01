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  3. 01 Ekim 2018 14:19

Bursa'da skandal ! Halisdemir'e bir ayıp daha

Bursa'da, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in adının verildiği sağlık merkezinin isminin görevli doktorlar tarafından değiştirildiği iddiasıyla soruştuma başlatıldı.

Bursa'da skandal ! Halisdemir'e bir ayıp daha
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde 15 Temmuzun timsâl isimlerinden Ömer Halisdemir'in adının verildiği sağlık merkezinin ismi görevli doktorlar tarafından değiştirildi. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri soruşturma başlattı.

Olaya Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş ve Belediye Başkanı Refik Yılmaz müdahil olunca tabelâ tekrar yerine asıldı. Bölgede yaşayan vatandaşların dikkati sonrası ortaya çıkan skandalla alâkalı doktorlar sessiz kaldı.

Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, tabelada "şehit" ifadesi bulunmadığını, bunun düzeltilmesi için tabelanın kısa süreliğine kaldırıldığını söyledi. Kendilerine bunun için bilgi verilmediğini kaydeden yetkililer, sorumlu hekim hakkında soruşturma açıldığını kaydetti.

Öte yandan Gemlikli şehit öğretmen Etem Yaşar'ın adının verildiği Şehit Etem Yaşar Ortaokulu’nun adı da 2013 yılında “Körfez Ortaokulu” olarak değiştirilmişti. Şehidin yakınları ile Şehit Aileleri Derneği’nin tepkisine ve binlerce imza toplanmasına rağmen zamanın kaymakamı olaya sesiz kalmıştı. Kaymakam daha sonraki yıllarda FETÖ terör örgütü soruşturmasında ihraç edilmişti.

İHA

ömer halisdemir sağlık merkezi , bursa
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