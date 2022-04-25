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Bursa'da uçak düştü: 2 ölü

Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düşerek yanmaya başladı.

Tek motorlu uçak, Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta evlerin arasına düşerek yanmaya başladı. Sokakta bulunan 5 araç da yanmaya başladı. Yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi. Mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Teknik sebeplerle olduğunu düşünmekteyiz konu araştırılacak. Sivil bir eğitim uçağıydı. 2 kişi vardı içinde pilotlarımız vefat etti. 2 evde ve 2 araçta hasar oluştu. " dedi.

 

Etiketler bursa uçak
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