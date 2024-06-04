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Bursa'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 37 kişi yakalandı

Bursa'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 37 kişi yakalandı
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu şahıslara yönelik operasyonda 37 kişi yakalandı. Şahıslar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bursa’da 26’sının yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı, 8’inin farklı ilde kaydının bulunduğu tespit edilen toplam 37 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı yollarla Türkiye’ye giren 37 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Yapılan çalışmalar sonucu, bir adrese yapılan operasyonda 26’sının yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı, 8’inin farklı ilde kaydının bulunduğu tespit edilen toplam 37 şahıs işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şahısların barındıkları yere aylık bin 500 - 2 bin lira arasında ücret ödediklerini söylemeleri üzerine daireyi kiraya veren R.Ö., M.E. ve A.Ö. isimli şahıslar mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

Etiketler bursa yabancı uyruk yakalanma
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