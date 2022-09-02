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Bursa'da zeytinlikten tarih fışkırdı

Bursa'da zeytinlikten tarih fışkırdı

Bursa'nın İznik ilçesinde sit alanı ilan edilen zeytinlikte, Roma generaline ait olduğu belirtilen bir lahit bulundu.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) geçici miras listesinde olan, İznik’te geçtiğimiz yıl ortaya çıkarılan Roma generaline ait lahit, ekiplerin titiz çalışması sonucu bugün Arkeoloji Müzesi’ne götürüldü. Arkeologlar, 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen lahdi; zeytinliğin içerisinde, etrafı tel örgülerle çevrili olan ve Kültür Bakanlığı tarafından sit alanı olarak ilan edilen bölgede gün yüzüne çıkardı.

Etiketler bursa iznik lahit
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