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  3. 04 Kasım 2020 21:45

Bursa'daki kısıtlamayla ilgili yeni karar: Çalışanları kapsamayacak

Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasının işveren ve çalışanları kapsamadığı belirtildi.

Bursa'daki kısıtlamayla ilgili yeni karar: Çalışanları kapsamayacak
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun dün aldığı kararla 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla dışarı çıkabileceği, bunun dışında kalan saatlerde sokağa çıkmasının yasaklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İl Hıfzıssıhha Kurulunun 17 Ağustos tarihli kararında, '65 yaş üstü vatandaşlarımızın halen bir iş yerinde aktif olarak çalıştıklarını (işveren/çalışan) belgelemek kaydıyla alınan kararlardan muaf tutulması' hükmü yer almaktadır. Bu doğrultuda, 3 Kasım tarihli İl Hıfzıssıhha Kurulu kararının 2. maddesinde yer alan, 17 Ağustos tarihli kararın 9. maddesinin yürürlükte olduğu ve uygulamanın devamı kararına istinaden, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın halen bir iş yerinde aktif olarak çalışan ya da işveren olduklarını belgelemek kaydıyla 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarında bir sakınca bulunmamaktadır."

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