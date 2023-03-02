Bursalı staj mağdurları yine meydanlara iniyor

Yüzbinlerce staj ve çıraklık sigortası mağduru dördüncü kez Bursa’da meydanlara iniyor. Bursa Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Platformu basın açıklaması yapacak.

Staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına uygulanan adaletsizliğin giderilmesi için 5 Mart 2023 Pazar günü saat 14.00’de Fomara Demokrasi Meydanı’nda binlerce kişi ile birlikte basın açıklaması yapılacak.

Bursa Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Platformu Sözcüsü Ahmet Aksu, yaptığı açıklamada, Staj sigortası mağduriyetinin, meslek lisesi son sınıfta sanayide aktif olarak çalıştırılan ve işyerlerinde çırak olarak çalışan insanların sigortalarının sadece kısa vadeli kısmının yattığı için emeklilik dönemini 17 yıl geciktiren büyük bir sorun olduğunu açıkladı.

-KISA VE UZUN İŞ KOLU SİGORTA MUAMMASI

Kanunen imza yetkisi olmayan oy dahi kullanamayan bu çocuklardan 15-16 yaşlarında kısa süreli-uzun süreli sigorta ayrımı yapmasını beklemenin büyük bir hata olduğuna dikkat çeken Aksu, ” Yaşıtları top oynarken, iş yerlerinde üreten aktif olarak çalışan bu insanlar büyük mağduriyete uğramaktadır. Bunun yanında, böyle bir düzenleme yapılması kanun yapıcının çırak ve stajyerlere bakış açısını ve tutumunu ortaya koyacağından toplumun genelini ilgilendirir.” dedi.

Aksu şöyle devam etti: “1999 yılı öncesi yüzbinlerce staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının, staj başlangıçları uzun vadeli sigorta koluna başlangıç sayılır ve bu insanlar staj sürelerini borçlanırsa bu sorun kolayca çözülebilir. Böylelikle staj başlangıcı SGK uzun dönem başlangıcı olarak alınır,18 yaşından itibaren sigortalılık süresi kabul edilir ve bu toplumsal sorun el birliğiyle çözülür. İşte biz yıllardır bu mağduriyetimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bunun için Ankara’dan sonra İstanbul’da da binlerce kişi ile birlikte basın açıklaması yapacağız. Haklıyız, kazanacağız. Staj, mağduriyeti çözülmeli.”

Kamuoyuna saygılarımla arz ederiz .