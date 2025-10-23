  1. Anasayfa
  3. Bursalıları uykudan uyandıran esrarengiz olay!

Güncelleme:

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçesinde gece saatlerinde duyulan patlama sesleri gizemini koruyor. Bölge halkınını tedirgin eden patlama seslerinin duyulduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Seslerin kaynağının dolu topları olduğu öne sürüldü.

Daha önceki yıllarda, özellikle 2021 yılında Bursa'nın batısında (Nilüfer ilçesi civarında) duyulan benzer patlama seslerinin F-16 savaş uçaklarının ses duvarını aşması sonucu oluştuğu tespit edilmişti. Bu tür olaylarda, jetlerin oluşturduğu sonik patlama camların titremesine ve geniş bir alanda duyulmasına neden olmuştu. Ancak Gürsu ve Kestel'de yaşanan son olayda patlama sesleri gece saatlerinde duyuldu, bu da askeri tatbikat ihtimalini azalttı.

İHA'nın aktardığına göre, seslerin kaynağı dolu topları olarak açıklandı, bu sistem çiftçiler tarafından dolu yağışını engellemek için kullanılıyor. Dolu topları, ses dalgalarıyla bulutlara müdahale ederek dolu oluşumunu engellemeyi amaçlıyor.

Dolu topları nedir

Gürsu ve Kestel gibi tarımın yoğun yapıldığı bölgelerde kullanılan dolu topları, ekinleri dolu yağışından korumak amacıyla geliştirilen bir sistem. Bu cihazlar, bulutlara yüksek ses dalgaları göndererek dolu oluşumunu engellemeye çalışıyor. Amaç, mahsullerin zarar görmesini önlemek.

Her ne kadar çiftçiler için önemli bir koruma yöntemi olsa da dolu toplarının çıkardığı yüksek sesler, özellikle gece saatlerinde halk arasında paniğe neden oluyor. Gürültü kirliliği ve uykusuzluk şikayetleri artarken, kuraklık endişesinin yaşandığı bir dönemde bu tür müdahalelerin doğaya etkisi de tartışma konusu oldu.

Bölge halkı, dolu toplarının kullanımına dair daha net bilgilendirme ve düzenleme talep ederken, uzmanlar bu sistemin etkinliği ve çevresel etkileri konusunda farklı görüşler bildiriyor. Tarım ile yaşam alanlarının kesiştiği bölgelerde bu tür teknolojilerin daha dikkatli ve denetimli kullanılması gerektiği vurgulanıyor.

İHA

