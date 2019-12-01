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  3. 01 Aralık 2019 12:00

Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs TIR'la çarpıştı

Konya'nın Ereğli ilçesinde Adanaspor maçından dönene Bursaspor taraftarının bulunduğu otobüs TIR'la çarpıştı. Kazada 19 kişi yaralandı.

Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs TIR'la çarpıştı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde Adanaspor maçından dönen Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs, TIR ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda, ambulans sevk edildi.
 
Kaza, saat 01.30 sıralarında Konya- Adana karayolunun şeker fabrikası yakınındaki kavşakta meydana geldi.

TFF 1'inci ligde mücadele eden ve Adanaspor maçından dönen Bursaspor taraftarını taşıyan H.Ö. yönetimindeki otobüs, Ş.Y.'nin kullandığı TIR'la çarpıştı.

Kazada TIR sürücüsü Ş.Y., otobüs sürücüsü H.Ö., yedek sürücü A.E. ile 16 taraftar yaralandı. 19 kişi , olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan diğer taraftarın ise şeker fabrikasının misafirhanesinde bekletildikleri öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

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