Bursa'yı cehenneme yangına patlak lastikli müdahale...

Bursa'da günlerdir devam eden orman yangınlarını söndürmek için mücadele tüm hızıyla devam ederken, çalışmalara destek vermek isteyen bir çiftçinin römorkunun lastiği patlak olmasına rağmen alevlerin üstüne doğru ilerlediği anlar kameralara yansıdı...

Bursa’nın Harmancık ve Orhaneli hattında etkili olan orman yangınlarını söndürme çalışmaları, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde sürdürülüyor. Gündüz saatlerinde havadan ve karadan yürütülen müdahale, hava karardıktan sonra yalnızca karadan devam ediyor. Karadan yapılan çalışmalarda 64 müdahale aracı, 422 söndürme aracı, 43 iş makinesi ile 183 tahliye ve destek aracı aktif olarak görev yapıyor. Havadan müdahale kapsamında ise gün batımına kadar 5 uçak ve 30 helikopter çalışmalara destek verdi. Yangın bölgesinde toplam 712 araç ve bin 496 personel, alevlere karşı yoğun mücadele yürütürken, Keles ilçesinden de çiftçilerin çalışmalara destek vermek için bölgeye gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Bursa’da başlayarak geniş bir alana yayılan orman yangınlarının ilk anlarından itibaren sosyal medya hesabı üzerinden yardım çağrılarına destek veren ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız, sahada yangın söndürme çalışmalarına destek olurken görüntülendi. Orhaneli-Harmancık yolu üzerinde görülen Yıldız’ın elindeki su bidonuyla alevlerin kontrol altına alındığı alanlarda soğutma çalışmalarına yardımcı olduğu görüldü.

PATLAK LASTİKLE YARDIMA GİTTİ

Bölge halkı ve çevredeki çiftçilerin de destek verdiği Harmancık orman yangınına arkasına su tankeri bağlı traktörü ile gelen bir çiftçi, römorkunun sağ arka lastiğinin patlamasına rağmen, ilerleyişini sürdürüp alevlere doğru traktörünü sürmeye devam etti. O anlar, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA