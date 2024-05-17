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Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı.

Bursluluk sınavı sonuçları için bekleyiş sona erdi.  İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları daha önceden de duyurulduğu gibi 17 Mayıs 2024 tarihinde ilan edildi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonucunda öğrencilere belirli bir kontenjana göre burs bağlanacak.

 21 Nisan tarihinde gerçekleştirilen 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçları online sistem üzerinden sorgulanabilecek. 

1 milyon 86 bin 894 öğrencinin başvurduğu bursluluk sınavı, 810 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 887 okul ve 58 bin 655 salonda gerçekleştirilmişti.

İOKBS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

2024 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Sonuç Belgesi "https://meb.gov.tr/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. 

BOŞ KALAN KONTENJANLAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Kontenjan dağılımında yer alan (a) ve (c) bentlerindeki kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir.

(b) bendinde belirtilen %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için kullanılır, dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.

Etiketler bursluluk sınavı sonuçları İOKBS meb milli eğitim bakanlığı
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