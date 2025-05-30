Bursluluk sınavı sonuçlarını açıkladı
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Milli Eğitim Bakanlığı bursluluk sınavı İOKBS sonuçlarını açıkladı.
MEB Bursluluk İOKBS sonuçları açıklandı. Her yıl MEB tarafından gerçekleştirilen 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11’inci Sınıf öğrencilerinin katılabildiği sınavın sonuçları 30 Mayıs tarihinde erişime açıldı.
Sınav sonuçları meb.gov.tr üzerinden duyurulurken, TC kimlik numarası ve Doğum tarihi (Gün, Ay, Yıl) bilgileri girildikten sonra sorgulama işlemi yapılabileceği belirtildi.
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