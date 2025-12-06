Büyük depremlerle ilgili tahminleri doğru çıkan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy yine ezber bozdu

İstanbul, Balıkesir ve Kütahya'da meydana gelen büyük depremleri önceden büyüklükleriyle birlikte tam olarak doğru tahmin eden ünlü yerbilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Marmara Denizi'nden geçen fay hatlarında beklenen olası büyük Marmara depremi riski için Yalova-Çınarcık hattına dikkat çekerken yine ezber bozan bir açıklamaya imzasını attı.

Hem Marmara Denizi'nde hemde Balıkesir'deki depremleri önceden merkez üsleri ve büyüklükleriyle doğru tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul için yıllardır süren "büyük deprem olacak mı, olmayacak mı" tartışmasında bir kez daha ezberleri bozdu.

Yalova–Çınarcık hattının 1894 ve 1999 depremleriyle enerjisini tamamen boşaldığını söyleyen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy "Fay çizgisinin varlığı deprem anlamına gelmez; stres yoksa deprem de olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan ve Marmara Denizi'nden geçen fay hatlarını değerlendiren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Yalova-Çınarcık ile Esenköy–Bozburun hattını işaret edip "Adalar Fayı kırılacak" söylemlerine karşı çıktı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bölgedeki fay hattının "fiziksel" olarak mevcut olduğunu ancak bunun büyük bir depremi tetikleyecek stres bulunmadığını söyledi.

"6,5'luk deprem" söylemlerinden bahseden Üşümezsoy, Esenköy–Bozburun hattının boyut ve yapısının teknik olarak bu büyüklükte bir deprem üretebileceğini, ancak bunun için gerekli enerjinin birikmediğini belirtti. Üşümezsoy, "Medya 6,5 diye yazdı ancak 1984'teki deprem onun stresini tüketti. 25 yıldır söylüyorum orada birikmiş stres yok" diye konuştu.

Üşümezsoy, sözlerinin devamında da "Yıllardır 6-6,5 arasında bir fay gözlemleniyor. Silivri’ye tekrar geliyorum; Büyükçekmece'deki fay da öyle. Fayın boyu, posu ve enerjiye baktığımızda 6,5 civarında bir deprem bekleniyor. Aynı şekilde, dediğim gibi oldu. Fay, doğuya doğru İstanbul’a, Büyükçekmece’ye, Avcılar ve Yeşilköy’e kadar uzanıyor. Bazıları, bu bölgede büyük bir deprem olacağını söylüyordu. Ama o deprem olmadı çünkü bahsedilen fay, ölü bir fay" dedi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

