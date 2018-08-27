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  3. 27 Ağustos 2018 17:58

Büyük hazine oradan çıktı

Yumuktepe Höyüğü'nde bu yılki yapılan arkeolojik çalışmaların ilk gününde obsidyen bir ok ucu bulundu.

Büyük hazine oradan çıktı
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Milattan önce 7 binli yıllara uzanan geçmişiyle dikkati çeken Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde, bu yılki arkeolojik çalışmaların ilk  gününde milattan önce 6 bin 600'lü yıllara ait obsidyen bir ok ucu bulunduğu  bildirildi.

Yumuktepe Höyüğü'nde bugün kazı çalışmalarını başlatan İtalya'nın  Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Isabella Caneva  başkanlığındaki 25 kişilik ekip, bugün sabah saatlerinde başlattıkları kazı  çalışmalarının ilk gününde önemli bir esere ulaştı.

Çalışmalarda Neolitik döneme ait bir obsidyen ok ucu bulundu.

Caneva, yaptığı açıklamada, bulunan ok ucunun Neolitik döneme ait  olduğunu söyledi.

Ok ucunun üçgen olduğunu ve obsidyenden yapıldığını belirten Caneva,  "Kapadokya'dan, İç Anadolu'dan gelen bir parça. Burada yok. Bulunan ok ucu  milattan önce 6 bin 600'lü yıllara ait. Bu çok önemli ve ilk defa tüm olarak  çıkıyor. Bir de onun yanında seramik parçası bulundu. Seramik olarak bu da en  eski çanak çömleklerin birisinin parçası. Çok kaliteli bir hamur ve güzel bir  eserin parçası." bilgisini verdi.

Caneva, ilk gün çalışmalarının bereketli başladığını anlatarak, 2  aylık dönemde bunlara benzer daha birçok eser bulmayı hedeflediklerini sözlerine  ekledi.

İHA

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