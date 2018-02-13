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  3. 13 Şubat 2018 14:07

Büyük ikramiye damat adayına mı çıktı ?

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin çıktığı çeyrek biletlerden birinin sanatçı Onur Akay'a çıktığı iddia edilmişti.

Büyük ikramiye damat adayına mı çıktı ?
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Onur Akay, Beyaz TV’de yayınlanan ‘Söylemezsem Olmaz’ programına telefonla bağlanarak ilginç bir iddia ortaya attı. Bu dedikoduların yayılmasından sonra mafyanın peşine düştüğünü belirten Akay,  “İnsanlar bana çıktığını ve sakladığımı düşünüyordu. Oysa ben bilet bile almamıştım. Nereye gitsem ilk önce bu konu bana soruluyordu ve özellikle aldığım tehditlerden sonra, gerçek İstanbul talihlisini aramaya karar verdim ve 1,5 ay sonra buldum. 2018 yılbaşı büyük ikramiyesinin İstanbul talihlisi, bir dönem izdivaç programlarında boy gösteren damat adayı Medet Batal’dır.” dedi.

Akay'ın açıkladığı ismin gerçek talihli olup olmadığı merak konusu oldu.

onur akay
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