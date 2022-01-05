Büyük ikramiyeyi kazanan talihli parasını aldı

Şisal Şans tarafından 31 Aralık Cuma günü düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde 30 milyon TL ikramiye kazanan talihli parasını aldı.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 987606 numaralarına isabet eden çeyrek biletiyle 30 milyon TL kazanan adını vermek istemeyen talihliye çekini; banka yetkilisi ve Sisal Şans yetkilisi teslim etti.

Büyük ikramiyeyi kazanan adını vermek istemeyen talihliye çekinin teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sisal Şans yetkilisi, “31 Aralık akşamı bugüne kadar verilen en yüksek Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi için çekiliş yapıldı ve büyük ikramiye ilk çekilişte çeyrek bilete isabet etti. Sisal Şans ailesi olarak İzmir Konak’tan aldığı çeyrek biletle 30 milyon TL’lik ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz” dedi.



Satılmayan diğer çeyrek biletlerin ikramiye tutarı ise hasılat payı olarak kamuya aktarılmıştır.