Büyük İstanbul Depremi Ne Zaman Olacak?

Deprem ülkemizin en korkutucu gerçeklerinden biri. Ve bugüne kadar ülkemizde gerçekleşen depremlerde binlerce insanımızı kaybettik. Tabi ki hep söylenen şey olduğu üzere burada tekrarlamak gerek; deprem değil, bina öldürür. Peki gerçekten öyle mi?

İnşaat Mühendisleri Odası Kütahya Temsilciliği’nden temsilci yardımcısı İnşaat Mühendisi Emirhan Aydın konuyla ilgili şöyle söyledi:

“Düzensiz yapılaşmalar, tarım alanlarının imara açılması, yapılaşmaya uygun olmayan bölgelerde yapılan inşaatlar ve tabi ki denetim sisteminin tam olarak oturmamış olması yapıların riskleri üzerindeki en önemli etkenler.

Yakın tarihten bir örnek vermek gerekirse Kastamonu’da selde yıkılan binayı ele alalım. Dere yatağına imar izninin verilmiş olması, buradaki en büyük kusuru oluşturmuyor muydu?

Peki Sakarya’da henüz inşaat halinde yıkılan binaya ne demeli? Yapı henüz inşaat aşamasındayken neden çökmüş olabilir? Bu konu da bizi yapıların nasıl inşa edildiği konusuna bağlıyor. Ülkemizin en büyük kanayan yarası şantiye şefliği sistemi.

Her şantiyeye bir şef olmazsa olmaz!

Kanunlarımız bir şantiye şefinin beş şantiyede aynı anda şantiye şefliği yapabilmesinin önünü açıyor. Bu kağıt üzerinde kulağa hoş geliyor olabilir. Ancak pratikte bir şantiye şefinin aynı anda beş şantiyeyi idare edebilmesinin söz konusu olmadığını biliyoruz. Bu nedenle de sistem, kağıt üzerinde imza atan şantiye şeflerinin üzerine kurulmuş hale geldi. Yani şantiyeye giden bir şantiye şefi yok artık. İnşaatlar, denetimsiz, şantiyeler şefsiz bir şekilde inşa ediliyor. Ustaların, işçilerin kontrolünde ilerliyor hayatımızı taşıyan yapılar.

Hatta o kadar ki; yapı denetim firmalarının beton ve demir teslimlerini şantiyenin şefinden teslim alması gerekirken şantiyedeki ustalardan teslim aldığını görüyoruz. Anlayacağınız iş artık çığrından çıkmış durumda.

Kimler şantiye şefi olabilir?

E bir de kimlerin nerelerde şantiye şefliği yapabileceği konusu gündeme geliyor bu konu açıldığında. Örneğin bir trafo binası inşa edilecek olsa; işin ağırlığı elektrik işleri olduğu için elektrik elektronik mühendisinin şantiye şefi olmasını bekleriz. Ancak bir özel konut inşaatında da işin %85’i inşaat kalemlerinden oluşurken mimar veya inşaat mühendisi dışında bir meslek grubunun şantiye şefliği yapabilmesi kabul edilemez.

Ne yazık ki bu konuda yetkili idareler, yönetmelikte açıkça yazılı olmasına rağmen bunu görmezden gelmeye devam etmekteler. Bu da pek çok şehirde sürecin yargıya taşınmasıyla son buluyor.”

İstanbul Depremi Ne Zaman Olacak?

Gelelim İstanbul Depremi’nin ne zaman olacağı konusuna. Bu konu hakkında en net bilimsel çalışmalar 17 Ağustos 1999 depreminden sonra yapılmıştı ve 2030 yılına kadar büyük bir depremin olacağı öngörülmüştü. Bu depremin tahmini büyüklüğü 7.4 olarak hesaplanmıştı. Tabi 7.4 deyip geçmemek gerek. 7.4 büyüklüğünde bir 7.2 büyüklüğünde bir deprem arasında 2 kat enerji farkı var.

Tabi şunu da belirtmeden geçmemek gerek. Geçen bu süreçte bazı ufak depremler oldu o segmentte. Bu enerjinin bir bölümünün açığa çıkması depremin büyüklüğünü azaltır mı yoksa sadece süreci mi öteler? Bunu bilemiyoruz.

Ancak kesin olarak bildiğimiz bir şey varsa o da depreme çok az vaktimizin kaldığı. Bu nedenle başta yetkili idareler olmak üzere tüm vatandaşlarımıza büyük rol düşüyor.

Son olarak depremin büyüklüğü ve şiddeti arasındaki fark nedir, buna değinmek gerek. Depremin büyüklüğü Richter ölçeğiyle ölçülebilen bir değer iken, depremin şiddeti kavramı Mercalli şiddet endeksiyle belirlenen ve gözlemsel olan bir değerdir. Pek çok haber kanalı dahi bu kavramları hatalı kullanmaktadır.