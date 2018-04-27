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  3. 27 Nisan 2018 09:43

Büyük operasyon: 12 binbaşı, 20 yüzbaşı hakkında gözaltı kararı

FETÖ'ye yönelik operasyonda Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 12 binbaşı ve 20 yüzbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

Büyük operasyon: 12 binbaşı, 20 yüzbaşı hakkında gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'nda halen görev yapan 12 binbaşı ve 20 yüzbaşı olmak üzere 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, zanlıların, örgütün mahrem imamları ile kontörlü, ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi.

Halen görevli 12 binbaşı ve 20 yüzbaşıya yönelik gözaltı işlemleri Ankara ve 12 ilde devam ediyor.

Öte yandan, zanlılardan 18'inin şu ana kadar gözaltına alındığı öğrenildi. 

AA

jandarma genel komutanlığı , fetö
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