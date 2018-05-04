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  3. 04 Mayıs 2018 20:46

Büyük operasyon: 65 askere yakalama kararı !

Kocaeli merkezli 15 ilde yapılan operasyonda 65 kripto muvazzaf askereeş zamanlı operasyon düzenlendi.

Büyük operasyon: 65 askere yakalama kararı !
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 65 kripto muvazzaf askere yönelik Kocaeli merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca örgüt mensubu oldukları tespit edilen 65 kripto muvazzaf askere yönelik yakalama ve gözaltı talimatı verildi.

Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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