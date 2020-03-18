Büyük tekstil markaları mağazalarını kapattı !

Boyner ve YKM, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'deki tüm mağazalarını 19 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak kapatacaklarını açıkladı. Mavi de 19 Mart tarihinden itibaren ülke çapındaki mağazalarını kapatacaklarını açıkladı.



Boyner ve YKM, koronavirüsü nedeniyle Türkiye'deki tüm mağazalarını 19 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak kapatacaklarını açıkladı.

İşte sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklama



BİR AÇIKLAMA DA MAVİ'DEN

Mavi'nin sosyal medya hesabından 'Mavi için çok değerlisiniz' başlığıyla yapılan paylaşımda "19 Mart tarihinden itibaren ülke çapındaki Mavi mağazalarının faaliyetlerine geçici bir süreliğine ara veriyoruz" denildi.

YARGICI'DAN AÇIKLAMA

Yargıcı, 19 Mart tarihi itibarıyla tüm Türkiye'deki mağazalarını geçici olarak kapatacağını açıkladı.

İPEKYOL'DAN AÇIKLAMA

İpekyol, 19 Mart tarihi itibarıyla tüm Türkiye'deki mağazalarını geçici olarak kapatacağını açıkladı.

FORD OTOSAN FABRİKALARINDA ÜRETİME ARA VERİLİYOR

Koç Holding şirketi Ford Otosan, koronavirüs salgınına alınan önlemler kapsamında Kocaeli ve Eskişehir fabrikalarında 2 hafta üretime ara verileceğini duyurdu.

Ford Otosan, Ford Otosan Enfeksiyon Komitesi toplantısı ve Koç Holding Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nin de yönlendirmeleriyle Corona virüsü salgınına karşı alınan önlemleri duyurdu. Bu kapsamda Kocaeli ve Eskişehir fabrikalarında 2 hafta üretime ara verileceği açıklandı.



Ford Otosan'dan yapılan açıklamada alınan önlemler şöyle sıralandı:

Pandemi (Salgın hastalıklar) Eylem Planımızı mevcut duruma göre revize ederek, devreye aldık. Ford Otosan Enfeksiyon Komitemizi topladık ve Koç Holding Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nin de yönlendirmeleri ile gerekli aksiyonları belirledik. Olası bir salgına karşı tıbbi malzeme ve ilaç envanterlerimizi güncelledik. İşlerimizin devamını sağlayabilmek için senaryo planlarımızı yaptık. Seyahat ve yurtdışı çıkışlarına yönelik kısıtlamalar ve aksiyon planları oluşturduk. Şirketimize ziyaretçi girişini durdurduk. Riskli sağlık gurubunda yer alan hamile, diabet gibi kronik hastalıkları olan çalışanlarımızı evden çalışmaya yönlendirdik.

Tüm bunların ötesinde Ocak ayı sonu itibariyle çalışanlarımız için koronavirüsü farkındalık ve bilinçlendirme kampanyası başlattık.

GENİŞLETİLMİŞ GENEL HİJYEN PLANI DEVREYE ALINDI

Tüm yerleşkelerimizde ‘Genişletilmiş Genel Hijyen Planı' devreye alınmış olup bu kapsamda yemekhane, soyunma odaları, dinlenme alanları, toplantı odaları, üretim ve depolama alanları, ofisler, servis araçları vb. biyosidal ve insan sağlığına zararı olmayan ürünlerle temizlenmektedir.

Sık temas edilen yüzeyler ve ofis havalandırma sistemlerimiz bu hijyen planı kapsamında dezenfekte edilmektedir. En hassas alanlardan biri olan yemekhaneler ve toplantı salonlarında minimum emniyet mesafesi düzenine geçilmiştir. Şirket içi toplantılar ve şirket dışı katılımcıları olan toplantılar dijital platformlara taşınarak online olarak yapılmaktadır.

Ulusal ve bölgesel tedarik zincirimizin durumu ve planlamaları içinse süreci yakından izleyen özel ekipler kurulmuştur. Ford Otosan olarak, gelişmeleri yakından takip ediyor, global ekiplerimizle birlikte irtibat halinde gerekli aksiyonları almaya devam ediyoruz.

KOCAELİ VE ESKİŞEHİR FABRİKALARI ÜRETİM DURDURUYOR

Öte yandan, Avrupa'da ticaretin durması ve ülkelerin karantinaya girmesi birçok markanın üretimini ve satışlarını durdurmasına sebep olmuştur. Tüm bu gelişmelerle birlikte, Sağlık Bakanlığımızın iş ve toplum sağlığına yönelik açıkladığı tedbirlere paralel olarak üretim operasyonlarımızla ilgili de bazı kararlar almış bulunmaktayız.

Bu bilgiler ışığında; Kocaeli ve Eskişehir Fabrikalarımızda üretim operasyonlarımıza 2 hafta boyunca ara verilmiştir.

Bu kapsamda; Gölcük Fabrikamızdaki Custom hatlarında üretim çalışmasına, 19 Mart Perşembe gün sonu itibarıyla, Gölcük Fabrikamızda Transit hatlarında ve Yeniköy Fabrikamızda üretim operasyonlarına ise 21 Mart Cumartesi günü sonu itibarıyla, Ford Trucks kamyon ve çekicileri ile motor ve motor sistemleri üretimi gerçekleştiren Eskişehir Fabrikamızda ise üretim operasyonlarına 21 Mart Cumartesi gün sonu itibarıyla 2 hafta ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

OFİS ÇALIŞANLARI EVDEN ÇALIŞMAYA GEÇTİ

Ayrıca tüm ofis çalışanlarımız, kritik olarak belirlenen kişiler haricinde, evden çalışmaya geçecektir. Bu süreç içerisinde yerleşkelerimizde çalışacak arkadaşlarımız için uyguladığımız tüm önlemler arttırılarak alınmaya devam edecektir.

Özellikle toplu halde bulunulan yemekhane ve personel taşımacılığı gibi hizmetler de yeniden düzenlenmiştir. Yemek arası uzatılmış, aynı anda belli sayıda kişinin toplu olarak yer alması sağlanmıştır. Servislerinde sayısı arttırılmış ve çalışanlarımızın toplu bulunduğu ortamlarda temasın mimimuma indirilmesi sağlanmıştır.

Konuyla ilgili tüm önlem ve planlarımızı Sağlık Bakanlığımız ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun kamuoyuyla paylaştığı tedbirlere paralel olarak güncellemeye devam edeceğiz.

Geçici olarak kapanma kararı alan mağazalar:

Vakko

İpekyol

Mudo

Faik Sönmez

M&S

AVVA

Roman

Çift Geyik Karaca

Twigy

Desa

Sportife

Boyner

Mavi

Yargıcı

Beymen

Tommy Hilfiger

Adidas

Calvin Klein