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Büyük tepki çekmişti! Sözleşmeli öğretmenin skandal paylaşımına soruşturma

Büyük tepki çekmişti! Sözleşmeli öğretmenin skandal paylaşımına soruşturma

Muş'ta, sözleşmeli kadın öğretmen H.D., “Ben tertemiz çocuklarla ders yapmak istiyorum. Doğu’da temizlik nedir bilmeyen çocuklar içerisinde hastalıklar içerisinde boğuşmak istemiyorum” paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde adı açıklanmayan bir okulda sözleşmeli öğretmenlik yapan H.D., 28 Şubat'ta, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. H.D., paylaşımda, “Ben tertemiz çocuklarla ders yapmak istiyorum. Doğu’da temizlik nedir bilmeyen çocuklar içerisinde hastalıklar içerisinde boğuşmak istemiyorum” diye yazdı.

Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığı, H.D.'nin tepki çeken paylaşımında suç içerikli ifadelerin bulunması nedeniyle, hakkında 'halkı, kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla adli soruşturma başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Muş Valiliği'nin konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Muş'un Bulanık ilçesinde görevli bir öğretmen tarafından sosyal medyada uygun olmayan bir paylaşımda bulunulmuş; valiliğimizce kişi hakkında idari tahkikat açılmış. Sözleşmeli statüde olan kişinin tedbiren sözleşmesinin askıya alınmasına yönelik işleme başlanmıştır."

Etiketler sözleşme öğretmen soruşturma
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