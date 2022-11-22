Büyükada Davası'nda cezaların hepsi bozuldu

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, Büyükada davasında insan hakları savunucuları Taner Kılıç, Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran’a verilen; 2 yıl 1 ay ila 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarını oybirliği ile bozdu.

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, Büyükada davasında insan hakları savunucuları Taner Kılıç, Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran’a verilen; 2 yıl 1 ay ila 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarını oybirliği ile bozdu.

Yargıtay, hak savunucuları Taner Kılıç, Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran’ın yargılandığı Büyükada davasında, yerel mahkemenin verdiği kararları oybirliği ile bozdu. Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı Taner Kılıç’a Bylock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle verilen “terör örgütü üyeliği suçuna” ilişkin cezayı bozarak, 2017 yılında Bylock’a ilişkin verilen kararı hatırlattı.

“EKSİK ARAŞTIRMA İLE YAZILI ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMASI”

Yargıtay, Kılıç’ın Bylock kullanmadığını savunduğuna dikkat çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“ByLock uygulamasını kullandığının kuşkuya yer vermeyecek şekilde teknik verilerle tespiti halinde, ByLock kullanıcısı olduğuna dair delilin atılı suçun sübutu açısından belirleyici nitelikte olması karşısında, ilgili birimlerden ayrıntılı ByLock tespit ve değerlendirme raporu getirtilip, UYAP'ta bulunan örgütlü suçlar bilgi havuzunda sanık hakkında başkaca bir beyan yahut ifade bulunup bulunmadığı araştırılarak, varsa bu beyan yahut ifadeler CMK’nın 217/1. maddesi uyarınca duruşmada sanık ve müdafilerine okunarak diyecekleri sorulup, gerekirse beyan yahut ifade sahiplerinin tanık sıfatıyla bilgisine başvurulduktan sonra hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerekirken, eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması…”

Yargıtay, hak savunucuları İdil Eser ve Özlem Dalkıran’a PKK ve DHKPC’ye; Günal Kurşun’un da FETÖ’ye yardım iddiasıyla aldığı cezaları da bozarak, dosyada hak savunucularının adı anılan örgütlere yardım ettiğine ilişkin her türlü şüpheden uzak kesin delil bulunmadığına dikkat çekti.

Dava dosyası İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne geri gönderilecek. Mahkeme Yargıtay’ın kararına karşı direnmesi halinde konu Ceza Genel Kurulu’na yansıyacak.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İnsan hakları kurumlarında çalışan 10 kişi, İstanbul Büyükada’da Temmuz 2017’de ‘İnsan Hakları Savunucularının Korunması ve Dijital Güvenliği’ başlıklı toplantıya katıldığı gerekçesiyle ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek’le suçlanmıştı. Haziran 2017’de ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasında tutuklanan Kılıç’ın dosyası, ‘Büyükada davası’nda tutuklanan insan hakları savunucularının dosyasıyla birleştirilmişti. Savcılık toplantı nedeniyle Kılıç’ın ‘silahlı terör örgütüne (FETÖ/PDY) üye olma‘ suçundan, sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran, Nejat Taştan ve Veli Acu’ya ise ‘silahlı terör örgütlerine (FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DHKP/C) yardım etme’ suçundan 7 yıl 6’şar aydan15’er yıla kadar hapis cezası verilmesini istemişti.