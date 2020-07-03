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  3. 03 Temmuz 2020 16:02

Büyükada davasında karar çıktı

11 sanığın yargılandığı Büyükada davasında karar çıktı. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç, FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 3 sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verilirken, 7 sanık ise beraat etti.

Büyükada davasında karar çıktı
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Büyükada'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcisi 11 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı davada karar çıktı. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç "Silahlı terör örgütüne (FETÖ/PDY) üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırıldı. Mahkeme 3 sanığı örgüte yardım suçundan 2 yıl 1 ay hapse çarptırırken, 7 sanığın ise beraatine hükmetti.

DHA

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büyükada davası
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