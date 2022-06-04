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Büyükada'da salgın iddiası! Belediyeden açıklama geldi

Büyükada'da salgın iddiası! Belediyeden açıklama geldi

Büyükada'da kediler arasında salgın başladığı ve 4 ayda 700 kedinin öldüğü iddia edilmişti. Adalar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ''Haberlerde iddia edilen 'Büyükada’da 700 kedinin öldüğü' bilgisi herhangi bir somut veriye dayanmamaktadır.'' denildi.

Büyükada’da kedi corona virüsü olarak bilinen FIP hastalığı salgını başladığı ve salgın nedeniyle 4 ayda yaklaşık 700 kedinin öldüğü iddia edildi. İddialar nedeniyle hayvanseverler harekete geçti. Olaya ilişkin basında yer alan haberlerin ardından Adalar Belediyesi açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Büyükada’da Salgın Alarmı”, “Büyükada’da Ölümcül Salgın”, “Büyükada’da Salgın İddiası”, “Kedilerde Salgın Alarmı” vb. başlıklı haberler yayınlanmaktadır.

Haberlerde iddia edilen “Büyükada’da 700 kedinin öldüğü” bilgisi herhangi bir somut veriye dayanmamaktadır. Yayınlanan haberler sonrası kurumumuz kayıtlarında yapılan araştırma ve Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile gerçekleştirilen görüşme neticesinde 700 kedi ölümü iddiasının gerçekliğiyle bağdaşacak herhangi bir veri olmadığı tespit edilmiştir.

Kedilerde olan FIP (Feline Enfeksiyoz Peritonit/kedi enfeksiyöz peritoniti) hastalığı viral bir hastalıktır ve insanlara bulaşmamaktadır.

Yapılan araştırmalara göre; FIP pek çok diğer viral hastalıklarla kıyaslandığında yaygınlık açısından zayıf olsa da hastalık gösteren kediler açısından oldukça ölümcüldür.

Sonuç olarak; Kedi FIP vakalarında kurumumuz verilerinde belirgin bir artış olmamıştır. Hayvan sağlığını korumaya, bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadeleye ve bu hususta her türlü tedbiri almaya yetkili kurum olan Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri de haberlerde iddia edilen sayıda kedi ölümlerinin sadece iddiadan ibaret olduğunu teyit etmektedirler”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükada'da ''kedi corona virüsü'' olarak bilinen ''Feline Enfeksiyoz Peritonit'' (FIP) hastalığı salgını başladığı öne sürülmüş, birçok kedinin de hastalık nedeniyle öldüğü iddia edilmişti. 

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Etiketler büyükada salgın kedi
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