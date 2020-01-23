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  3. 23 Ocak 2020 12:41

Büyükçekmece'de hastanede ''domuz gribi'' alarmı

Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi acil servisinde ''Domuz gribi'' şüphesiyle gelen bir hasta nedeniyle kırmızı alan denilen bölüm kapatıldı.

Büyükçekmece'de hastanede ''domuz gribi'' alarmı
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Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi acilinde “Domuz Gribi” şüphesiyle gelen bir hasta nedeniyle hastanede kırmızı alan kapatıldı. Hastane acil bölümünde çalışanlar maskeli dolaşırken hastalanan kadının sonuçları çıkınca kesin nedeninin belli olacağı öğrenildi.

Büyükçekmece bir kadın grip şüphesiyle Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Yaşanan olay sonrası kadının bulgularının halk arasında Domuz Gribi olarak bilinen virüsün özellikleri de taşıyacağı şüphesiyle hastanede olağanüstü hal ilan edildi. Hastanenin acilinde kırmızı alan olarak bilinen bölüme girişi önüne konulan masa ve sandalye ile kapatıldı çalışanlara maske dağıtıldı.



Hastalığın kesin nedeninin ise test sonuçlarından sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.

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İHA

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mimar sinan devlet hastanesi
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