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  3. 08 Ağustos 2020 16:25

Büyükçekmece'de yangın paniği

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yerleşim yerine sıçramadan söndürüldü.

Büyükçekmece'de yangın paniği
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Pınartepe Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Ağaçlık alandaki yangına müdahale için çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polisler de çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler alevleri yerleşim yerine sirayet etmeden kontrol altına aldı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü. Aladdin Taşpınar, " Elektrik gitti geldi, 5 dakika sonra yangın başladı." dedi.

DHA

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yangın , büyükçekmece
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