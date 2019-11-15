Büyükelçi Bağış’tan anlamlı ilk ziyaret

Büyükelçi Bağış’a bu anlamlı ziyarette eşi Beyhan Bağış, TC Prag Askeri Ataşesi Albay Şevket Aktay, eşi ve bölgede yaşayan vatandaşlarımız eşlik etti. Türkiye Cumhuriyeti yeni atanmış Büyükelçisi olarak şehitlerimizi ziyaret etmeden resmî temaslara başlamak istemediğini belirten Bağış aynı gün öğleden sonra Prag’a dönerek Çekya Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çek muadili Cumhurbaşkanı Zeman’a hitaben kaleme aldığı güven mektubunun örneğini takdim edecek.

Pardubice şehrindeki Türk Şehitliğinin tarihçesi oldukça duygusal. Birinci Dünya savaşı sırasında 4 Haziran 1916 tarihinde Rusların Avusturya kuvvetlerine taaruzla bütün Bakovina bölgesini işgal etmesi üzerine Alman Orduları Başkomutanlığı, Osmanlı Imparatorluğundan bir kolordu ister.



Almanya’nın yardım talebini kabul eden Osmanlı Başkomutanlığı Gelibolu‘da bulunan 19‘uncu ve 20‘nci Tümenlerden kurulu 15‘inci Kolorduyu (Bazı kayıtlara göre 32.000 bazılarına göre ise 20,000 mevcutludur) 13-22 Ağustos 1916‘da Galiçya‘ya hareket ettirir. 15‘inci Kolordu burada Graf Bromer Ordular Grubuna katılır. Kolordumuz bulunduğu cephede diğer müttefiklerine oranla daha kritik mevzilerde ve daha zor görevlerde Ruslara karşı savaşır. Cephede şehit düşenlerle, geri bölgeye gönderilip orada salgın hastalık veya aldıkları yaralar nedeniyle hayatını kaybedenler dahil olmak üzere Galiçya Cephesindeki Türk Kuvvetlerinin kaybı bazı kayıtlara göre 5.000 civarındadır. Galiçya bugün Polonya topraklarında genel olarak Varşova’nın güneyinde bulunmaktadır.

Çek Cumhuriyetinde;

Pardubice’de : 508,

Hodonin’de : 387,

Valasske Mezirici’de : 205 olmak

üzere toplam 1.100 Şehidimiz yatmaktadır.



Bu şehitliklerimizden her yıl Çek makamlarının katılımıyla 18 Mart Şehitler Günü’nde anma törenlerinin yapıldığı Pardubice kentindeki şehitliğimiz Büyükelçiliğimizce yeniden düzenlenmiştir ve yıllık bakımları da devletimiz tarafından yaptırılmaktadır.

Tören sırasında Büyükelçi Bağış ve Askeri Ataşe Albay Şevket Aktay anıta çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı okundu. Büyükelçi Bağış’ın konuşması sonrası tören dua ile son buldu.

Büyükelçi Bağış şehitlerimizin bir zamanlar savaştıkları Rus askerleri ile karşılıklı yattıklarına dikkat çekti ve yaptığı açıklamada göreve başlarken ziyaret ettiği şehitlerimizin hiç bir zaman unutulmayacağını vurgulayarak Çek Cumhuriyeti sınırları içerisindeki diğer şehitliklerimizi de ilk fırsatta ziyaret edeceğini belirtti. Büyükelçi Egemen Bağış şehitlik ziyareti sonrası prag'da döndü ve Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Protokol genel müdürü Marketa Sarbochova'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan güven mektubunun örneğini vererek resmi temaslarda bulunmaya başladı.

İlk diplomatik temas olarak Belçika Büyükelçiğinin ulusal gün davetine icabet eden Bağış bu davette Çekya Başbakanı Andrej Babis ile de sohbet imkanı buldu.