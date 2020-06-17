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  3. 17 Haziran 2020 17:04

Büyükelçiden Bakan Koca'ya kangurulu gönderme

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Koca'yı etiketleyerek kanguru görseliyle sosyal mesafe hatırlatması yaptı.

Büyükelçiden Bakan Koca'ya kangurulu gönderme
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Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, koronavirüs salgınına karşı en başında beri ortaya koyduğu mücadele ile herkesin takdirini kazanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da etiketleyerek esprili bir paylaşıma imza attı.

KANGURU GÖRSELİ PAYLAŞTI
Büyükelçi Marc Innes-Brown, Twitter hesabından Bakan Koca'yı da etiketleyerek bir kanguru görseli paylaşarak, "Aramızda her zaman 1,5 metre bırakarak fiziksel mesafeyi korumaya devam etmemiz konusunda hepimiz için dostça bir hatırlatma" ifadesini kullandı.

Zıplayabilen tek büyük hayvan olan kanguruların boyu yaklaşık 1,5 metre, kuyruğu ise 1 metredir.

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sağlık bakanı fahrettin koca , kanguru
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