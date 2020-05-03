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  3. 03 Mayıs 2020 17:34

Büyükşehir Belediyesi'nden İhtiyaç sahiplerine yardım yemeği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşıp 3 çeşit yemek, ekmek ve içecek yardımı yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden İhtiyaç sahiplerine yardım yemeği
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KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi insanların evlerine en az 3 çeşit yemek servisi yapıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından belirlenen, yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi kişilere evlere yemek servisi ramazan ayında da devam ediyor. Belediye yemekhanelerinde pişirilen en az 3 çeşit yemek ile ekmek ve içecekler paketlenerek kentin farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılıyor. Her gün düzenli olarak yapılan bu uygulama ile sağlıkları nedeniyle oruç tutamayan yaşlıların normal öğünleri, oruç ibadetlerini yerine getiren yaşlıların ise iftar yemeklerinin sıcak şekilde sofralarında olması sağlanıyor.

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