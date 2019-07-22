Büyükşehirlerde kiralık daire fiyatları

Gayrimenkul sektörünün en hareketli olduğu dönemler olan yaz aylarındayız. Bu dönem; pek çok çalışanın yeni iş bulduğu, öğrencilerin mezun olduğu ve aynı zamanda sınava ilk defa giren öğrencilerin de yeni okullarına kayıt yaptırması gibi nedenlerle emlak piyasası için oldukça hareketli geçer. Benzer şekilde yaz dönemi, düğün sezonu olduğu için de yeni evli çiftlerin yoğun şekilde yeni ev baktıkları bir dönemdir.

Hal böyle olunca bu dönemde pek çok insanın aklında özellikle kiralık ev fiyatlarının ne şekilde oluştuğu sorusu gelmektedir. Talebin yoğun olduğu bir dönem olan yaz dönemlerinde bu fiyatların ülkemizdeki en yoğun nüfuslu üç büyük şehrimizdeki yansımaları özellikle iş hayatına giriş yapacak, okula başlayacak veya evlenecek kişilerin de ciddi derecede dikkatini çekmektedir.

Biz de 3 büyük şehrimiz için yaz dönemine ilişkin kiralık ev fiyatlarına yönelik istatistiki verileri haberimizin konusu olarak seçtik.

Verileri, tr.flatfy.com sitesi üzerinden temin ettik. Flatfy internet sitesi, bir emlak arama motorudur. Site üzerinde ülkemizde yoğun bir şekilde kullanılan pek çok emlak ilan sitesinin de yer aldığı 1000’den fazla ilan sitesi yer almaktadır.

Flatfy, bu ilan sitelerinin tamamındaki emlak ilanları belli arama kriterlerine göre filtreleyerek yayın yapan bir emlak sitesidir. Flatfy, nasıl ki internette artık bir şeyi bulmak için Google’ı kullanıyorsak ev ararken de benzer kolaylığı kullanıcılarına sunmayı hedefleyen bir arama motorudur. Flatfy’ın etkinlik alanı yukarıda da kısaca belirttiğimiz gibi sadece emlak ilanlarıdır.

Son dönemin en popüler yazılım dili olan Python ile yazılmış olan sitedeki aramalar, yapay zekaya uygun bir şekilde yapılabilmektedir. Örneğin; aradığınız ev “Fatih okul yakını 3+1” kriterlerine göre ise Flatfy’ın ilgili arama kısmına bu ifadeleri girdiğinizde karşınıza bu kriterlere uygun olan evler çıkacaktır.

Flatfy, arama motoru olması nedeniyle bütün emlak ilanlarına ilişkin verileri de bünyesinde barındırmaktadır. Bu verileri aylık olarak kullanıcıları ile raporlar şeklinde paylaşmakta olan sitenin verileri emlak yatırımı yapmak isteyen veya sadece ev kiralamak isteyenlere bir fikir verecektir.

Şimdi, tr.flatfy.com sitesinin sunmuş olduğu 3 büyükşehrimize yönelik kiralık daire fiyatlarına ilişkin analiz verilerine geçelim.

3 büyükşehrin kiralık daire fiyatları analizi



Yukarıda da belirttiğimiz üzere; insanların ülkemizde yaşamak için en yoğun tercih ettikleri şehirlerimiz İstanbul, Ankara ve İzmir’dir. Ülkemizin nüfusunun tamamının 4’te 1’inin tercih ettiği bu şehirlerimizdeki kiralık daire fiyatları, aynı zamanda tüm ülkenin gayrimenkul fiyatları hakkında da bir bilgi edinmemizi sağlayacaktır.

Veriler, Flatfy sitesinden temin edilmiş olup; 2019 yılı içerisindeki genel yönelimle ilgili de bilgi verilecektir.

Öncelikle İstanbul ile başlayalım.

İstanbul kiralık daire fiyatları



16 milyon nüfusu ile ülkemizin her manada açık ara en büyük şehri olan İstanbul, iş ve eğitim fırsatları ile de pek çok kişinin yaşamayı tercih ettiği bir şehir. Talebin yoğun olması nedeniyle haliyle kiralık daire fiyatları da İstanbul’da oldukça yüksektir.

Ancak 2019’un geçtiğimiz dönemi göz önünde bulundurulduğunda; İstanbul kiralık daire fiyatlarında düşüş eğiliminin yaşandığını söylememiz mümkündür. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine nazaran İstanbul kiralık daire fiyatlarında düşüş olduğu görülmektedir.

Kiralık daire fiyatlarında yaşanan düşüş, %9 civarındadır. Bu rakam, enflasyon etkisini içermemektedir.

Geçtiğimiz yıl metrekare başına düşen kiralık daire fiyatı 16.5 TL olan İstanbul ortalamasının bu yıl 15 TL’ye kadar düştüğünü görüyoruz.

İstanbul’un ilçelerine baktığımızda ise kiralık daire bakımından en pahalı 3 ilçeyi şu şekilde sıralayabiliriz.

· Sarıyer: 27 TL/metrekare

· Beşiktaş: 26 TL/metrekare

· Beyoğlu: 26 TL/metrekare

Metrekare başına ödenmesi gereken kira fiyatlarında İstanbul’un en ucuz fiyata sahip ilçeleri ise;

· Silivri: 8 TL/metrekare

· Çatalca: 8 TL/metrekare

· Arnavutköy: 8 TL/metrekare

olarak ortaya çıkmıştır.

İstanbul’da tüm konutlar için ortalama büyüklük 105 metrekaredir. İstanbul için tüm ilçeler değerlendirilerek hesaplanan ortalama kira bedeli ise 1.600 TL olarak meydana gelmiştir.

Yıllık ortalamalar baz alındığında İstanbul’un kira değerleri olarak en fazla yükseliş gösteren ilçeleri;

· Esenyurt

· Zeytinburnu

· Beylikdüzü

· Avcılar

· Esenler

ilçeleri olmuştur. Bu ilçelerin hepsi, eski İstanbul olarak bilinen yerlere uzak konumlardaki ilçelerdir. Bu ilçelerin son dönemde yaşadıkları değer kazanmanın nedeni ise, İstanbul’un üretim tesislerinin bu bölgelere kayması ve çalışan kesimin bu bölgelere daha yoğun talep göstermesi olarak görülebilir. Bununla birlikte, yakın zamanda kurulan ilçeler olması nedeniyle daha yeni konutların bu ilçelerde daha yoğun olması da bu ilçelere olan talebin fazla olmasına bir gerekçe teşkil etmektedir.

İstanbul’un konut değerleri en çok düşen ilçeleri ise;

· Gaziosmanpaşa

· Ataşehir

· Sultanbeyli

· Sancaktepe

· Bağcılar

ilçeleri olmuştur. Bu ilçelerin büyük bir çoğunluğunun düşük gelir grubundaki insanların yaşamayı tercih ettikleri yerler olması da bir noktada bu ilçelerdeki kiralık daire fiyatlarının daha düşük seviyelerde meydana gelmesine yol açmıştır.

Ankara kiralık daire fiyatları



İstanbul’dan sonra ülkemizin en büyük 2’nci şehri olan istatistiklere bakma sırası Ankara’da.

Ankara’da kiralık konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2019 yılında toplamda %3 civarında bir artış göstermiştir.

Ankara’nın en yüksek kiralık daire fiyatlarına sahip olan 3 ilçesini ve fiyatlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

· Haymana 15 TL/metrekare

· Çankaya 12 TL/metrekare

· Gölbaşı 11 TL/metrekare

Burada en pahalı kiralık daire fiyatlarına sahip olan Ankara ilçesinin Haymana çıkması enteresan bir sonuçtur. Haymana, bu fiyat düzeyi ile bütün merkezi ilçelerin üzerinde konumlanmış olan bir ilçe olmaktadır.

Ankara’nın en ucuz kiralık daire fiyatlarına sahip olan ilçelerini ise şu şekilde sıralayabiliriz:

· Akyurt 4 TL/metrekare

· Elmadağ 4 TL/metrekare

· Çubuk 5 TL/metrekare

· Kazan 5 TL/metrekare

· Kızılcahamam 5 TL/metrekare

· Şereflikoçhisar 5 TL/metrekare

Bu ilçelerin yanı sıra Kalecik, Bala, Evren, Çamlıdere, Güdül gibi ilçelerin ise fiyat verileri hesaplamaya dahil edilmemiştir. Zira bu ilçelerin neredeyse hepsi çok küçük ilçeler olduğu için yeterli veriyi çıkaracak kadar konut alışverişi yapılmayan ilçelerdir.

Ankara’nın konut fiyatları en çok değer kazanan ilçeleri;

· Beypazarı,

· Gölbaşı,

· Çankaya,

· Yenimahalle,

· Akyurt

ilçeleri olmuştur.

Bununla birlikte Ankara’da konut fiyatları en çok düşen ilçeler ise;

· Çubuk,

· Elmadağ,

· Polatlı,

· Altındağ

ilçeleri olarak belirlenmiştir.

Ankara’da veri toplanırken yaşanan en büyük sıkıntı ise; Ankara’nın çok küçük ilçelerine yönelik yeterli veri edinememe sorunudur. Bu nedenle toplam 25 ilçesi olan Ankara’nın 6 ilçesine ilişkin veriler ilan azlığı nedeniyle sağlıklı bir şekilde elde edilememiştir.

İzmir kiralık daire fiyatları



Ankara’dan sonra ülkemizin en büyük 3’ncü şehri olan İzmir’in kiralık daire fiyatlarına ilişkin analiz bilgileri vermeye başlayalım.

İzmir’de kiralık konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4 civarında artış göstermiştir.

İzmir’in konut fiyatlarının en yüksek olduğu ilçeleri şunlardır:

· Çeşme 20 TL/metrekare

· Urla 18 TL/metrekare

· Güzelbahçe 18 TL/metrekare

Görüldüğü üzere; en yüksek kiralık daire fiyatına sahip olan İzmir ilçeleri arasında İzmir’in hiçbir merkezi ilçesi yer almamaktadır. En yüksek kira fiyatlarına sahip olan İzmir ilçelerinin tamamı İzmir’in tatil bölgeleridir.

İzmir’in en düşük kiralık daire fiyatlarına sahip olan ilçeleri ise şu ilçelerdir:

· Kınık 6 TL/metrekare

· Torbalı 7 TL/metrekare

· Ödemiş 7 TL/metrekare

Bu ilçelerde genel olarak İzmir’in iç kesimlerinde yer alan ve merkeze oldukça uzak olan ilçelerdir.

İzmir’de son bir yıl içinde kiralık daire fiyat artışlarının en yüksek olduğu ilçeler;

· Selçuk

· Çeşme

· Aliağa

· Buca

· Güzelbahçe

ilçeleri olarak görülmektedir.

İzmir’in kiralık daire fiyatlarında en çok düşüş görülen ilçeleri ise;

· Karaburun,

· Çiğli,

· Foça,

· Torbalı,

· Kirazlı

ilçeleri olmuştur.