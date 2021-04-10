Buz lazer epilasyon hakkında her şey

Son yılların gözde lazer epilasyon yöntemi Buz Lazer ülkemizin tüm şehirlerinde hızla yayılmaya devam ediyor.

Tüm şehirlerde olduğu gibi Ankara Lazer Epilasyon merkezleri arasında da Buz Lazer çok popüler. Lazer Epilasyon Ankara merkezleri arasında öne çıkan Buz Lazer’i sizler için araştırdık.

Buz Lazer ile Ağrısız Lazer Epilasyon

Buz Lazer konforlu bir lazer epilasyon düşüncesiyle geliştirilmiş bir sistem. Lazer epilasyon ağrısına son veren patentli teknolojilere sahip.

Ice Teknolojisi ile ciltte etkili soğutma sağlıyor, cildi -3 dereceye kadar soğutuyor. Tedavi başlığı cilde temas ettiğince kişi buz gibi bir serinlik hissediyor ve cilt hemen ferahlıyor. Tüm epilasyon süresince bu etkili soğutma devam ediyor ve lazer ısısı hissedilmiyor. Dolayısıyla geleneksel lazer epilasyon yöntemlerindeki gibi ısıya bağlı ağrı, sızı oluşmuyor. Hasta konforunu arttıran bu gelişmiş soğutma aynı zamanda cildin yüzeyini de koruyor ve cilt yanığı gibi komplikasyonlar oluşmuyor.

Buz Lazer geleneksel lazer epilasyon yöntemlerindeki gibi tekli atışlarla uygulanmıyor. Bunun yerine patentli SHR Teknolojisi ile kıl kökleri kademeli olarak ısıtılıyor ve böylece lazer ısısı hassas bir şekilde kontrol edilebiliyor. Bu patentli uygulama tekniği de Buz Lazer epilasyonun ağrısız olmasında önemli rol oynuyor. Aynı zamanda esmer tenli kişilerde güvenle lazer epilasyon yapılmasına olanak tanıyor.

Artan Etkinlik, Artan Hasta Konforu

Yukarıda da değindiğimiz gibi Buz Lazer hasta konforunu arttırmak düşüncesiyle geliştirilmiş. Etkili ve kalıcı lazer epilasyonu konforla birleştiren Buz Lazer, adeta lazer epilasyonu yeniden tanımlamış durumda. Buz Lazer yaptıranlar, uygulamayı masaj konforunda diye tarif ediyorlar. Tedavi başlığı cilt yüzeyinde sürekli hareket ettiriliyor ve kıl kökleri kademeli olarak ısıtılarak tahrip ediliyor. Böylece hem ağrısız hem de yan etkisiz bir lazer epilasyon mümkün oluyor.

Buz Lazer 3 dalga boyuna sahip dünyanın ilk lazer epilasyon cihazı. Soprano Ice Platinum ve Soprano Titanium olmak üzere iki modele sahip. Her iki model de 3 dalga boyunu aynı anda karışım olarak cilde iletiyor. Alexandrite, Diyot ve Nd:YAG dalga boylarının bir arada olması sinerjik etki yaratıyor ve tüm kıl tiplerinde kalıcı sonuçlar elde ediliyor. İnce kıllarda etkili olması da Buz Lazer’in bu denli çok tercih edilmesinde elbette önemli rol oynuyor.

Buz Lazer, bronz tenler de dahil olmak üzere tüm cilt tiplerinde FDA (Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi) onayına sahip. Hakkında birçok klinik çalışma mevcut, bu çalışmalarla etkili ve kalıcı olduğu kanıtlanmış durumda. Seksenden fazla ülkede kullanılıyor ve kullanıldığı her ülkede etkili, kalıcı sonuçları ve konforlu olması ile öne çıkıyor. Ülkemizde de her geçen gün daha fazla tercih ediliyor ve Buz Lazer merkezlerinin sayısı hızla artıyor.

Buz Lazer’in bir diğer avantajı da hızlı olması. Geniş tedavi başlığı sayesinde seans süreleri oldukça kısa sürüyor. Daha geniş tedavi başlığına sahip Soprano Titanium ile bu süre daha da kısalıyor. Yoğun iş temposundaki kişiler için hızlı lazer epilasyon avantaj sağlıyor ve öğle yemeği molasında bile Buz Lazer yaptırmaları mümkün oluyor.

Erkekler İçin Konforlu Buz Lazer

Yapılan araştırmalar erkeklerin de artan oranda lazer epilasyondan yararlandıklarını gösteriyor. Erkekler ağrısız ve güvenli olması nedeniyle Buz Lazer tercih ediyorlar. Derin yerleşimli ve yoğun kıllara sahip erkekler için ağrısız lazer epilasyon yaptırmak büyük konfor. Bu nedenle Buz Lazer tercih eden erkeklerin sayısı her geçen gün artıyor. Koltuk altı lazer epilasyon veya sakal üzeri, kaş üzeri, kaş arası, burun ve kulak içi gibi zor alanlar için de Buz Lazer çözüm sunuyor. Özel bir yüz ucu ile bu küçük ve zor alanların lazer epilasyonunu mümkün kılıyor.

Kalıcı sonuçlara sahip Buz Lazer ortalama 8 seans öneriliyor.