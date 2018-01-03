ByLock mağdurları sayısıyla ilgili flaş açıklama

FETÖ’nün ByLock tuzağını ortaya çıkaran Avukat Ali Aktaş, FETÖ’nün yargı sürecinin işleyişini durdurmak amacıyla mor beyin uygulamaları üzerinden yönlendirmeler yaptığını ifade etti. Kullanıcı olmak için binlerce IP tüketilmesi gerektiğini söyleyen Aktaş, "Bu yönlendirmeleri çoğun içinde azı gizlemek için yapıyorlar. Mağdur sayısı 11 bin 480 rakamıyla kalmayacak” dedi.

FETÖ’nün ByLock tuzağını deşifre eden Avukat Ali Aktaş İHA’ya konuştu. ByLock kullanıcıları ile yönlendirilmiş kullanıcılar arasında ciddi IP farkı olduğunu ifade eden Avukat Ali Aktaş, "Verilere baktığımızda 5, 6 IP’li insanlar vardı. ByLock IP’sine bağlanmayı mümkün kılmayacak ve fiilen imkan tanımayacak şekilde IP kayıtları gelmeye başladı. Çok emin olduğumuz insanlar vardı. Buna ilişkin itirazlarımızı sosyal medya, mahkemelerde ve birçok yerde dile getiriyorduk ama bir türlü sonuç elde edemiyorduk. Eylül ayı gibi savcılar ceza mütalaaları vermeye başladılar. Mesela 19, 6 IP’li insanlara 6, 3 ay silahlı terör örgütü üyeliğinden ceza istemeye başladılar” dedi.

“KULLANICI OLMAK İÇİN BİNLERCE IP TÜKETMENİZ GEREKİYOR”

Yaptıkları incelemeler sonucunda program kullanıcılarının binlerce IP tüketmeleri gerektiğini fark ettiklerini söyleyen Ali Aktaş, "Yargının bu meseleyi çözemeyeceğini anlayınca biz bir girişimde bulunalım istedik. 20 IP altındaki kayıtları bize gönderin bir çalışma yapalım, siyasilere, temel kurumlara bunları iletelim, burada temel bir sorun var dedik . 5, 6 IP ile ancak bir programı indirebilirsiniz. 88 bin, 23 bin IP ‘li insanlar var. Kullanıcı olmak için binlerce IP tüketmeniz gerekiyor. Bu kum saati gibi birşey sürekli açık, whatsapp gibi. BTK verileri sürekli kaydediyor. Dolayısıyla gerçek kullanıcı ve gerçek olmayan kullanıcılar arasındaki fark gözüküyordu. Biz Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduk. Bunun ardından Milli İstihbarat Teşkilatı ve BTK birlikte çalışmaya başladılar. İki ay üzerinde bir çalışma ile 11 bin 480 kişinin mor beyin uygulamaları, namaz vakitleri, pusula gibi Fetullahçı TÜBİTAK mensuplarınca yapılan 2014‘teki tele kulak operasyonu sonrasında da çoğunluğu yurtdışına kaçmış uzmanlarca yapılan uygulamalar yüzünden insanların farkında olmaksızın ByLock havuzuna dahil edildikleri ortaya çıktı” diye konuştu.

Devletin FETÖ’nün gizli haberleşme programı ByLock’u tespit etmesi üzerine FETÖ mensuplarınca geliştirilen uygulama ile normal vatandaşların ByLock kullanıcısı gibi gösterilerek havuza dahil edildiklerini ifade eden Aktaş, "22 Temmuz 2014 yılında büyük devlet paralel operasyonu oldu. O tarihe kadar biz etkin pişmanlık ifadelerinden şunu görüyoruz. Özellikle mahrem imam ve hakim dosyalarından gördüğümüz şudur; örgütün polis ve yargı aşamasındaki önemli unsurları kullanmaya başlamışlar. 2014 Mart’ından beri. 2014 Temmuz’unda devlet bu operasyonu yaptıktan sonra Ağustos‘ta devletin Bylock’u keşfettiği haberini alıyorlar ve bunun üzerine iki şey yapıyorlar. Birincisi cemaat tabanına bunu yaygınlaştırmak, ikincisi ilgisiz insanları uygulamalar yoluyla ByLock havuzuna dahil etmek. Bu yönlendirmeleri çoğun içinde azı gizlemek için yapıyorlar. Yani 2014 Temmuz’undan önceki paralel devlet yapılanması dediğimiz ana omurgalarını korumak için hemen akabindeki aylarda ya da daha sonra bir soruşturma geçirirlerse çok sayıda ByLockçu olsun yargılanamaz hale gelsin istediler” diye konuştu.

"MAĞDUR SAYISI 11 BİN 480 RAKAMIYLA KALMAYACAK”

Mağdur sayısının 11 bin 480 kişiyle sınırlı kalmayacağını öngördüğünü belirten Aktaş, "102 bin ByLock kullanıcısı MİT tarafından tespit edilmişti. 11 bin 480 kişi düştü şuanda 60 bin üzerinde Bylock kullanıcı en az bir defa mesaj atmış veya göndermiş kişi var. 40 bin civarında da şüpheli var Milli İstihbarat Teşkilatı en az 30 bin kişiyi daha yeni baştan inceliyor. Bunların içerisinde de muhtemelen IP kayıtları, operatör hataları ve başka hatalar nedeniyle yanlışlıkla Bylock havuzuna dahil edilen kişiler varsa bunları da çıkaracak. Mağdur sayısı 11 bin 480 rakamıyla kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Fiili ByLock kullanıcısı olanla olmayan ayrıştırılana kadar devletin çalışmalarını sürdüreceğini sözlerine ekleyen Avukat Aktaş,konuşmasını şöyle sürdürdü; "Çalışmalar kapsamında BTK verileri incelenecek. Namaz Vakti, pusula gibi programların biraz daha incelenmesi gerekiyor. Bu yeni 11 bin 480 rakamı Ağustos Eylül arası Bylockçuları kapsıyordu. Benim bir müvekkilim 3 IP ile şuanda tutuklu. Dolayısıyla 2015 Aralık ayına kadar Mor beyin tuzağında olduğu gibi yine tuzaklanmış, hatayla ByLock tespiti yapılmış, tutuklu veya adli işlem yaşayan insanlar var. 2016 Şubat'ında bitti bu yapının Bylock kullanımı Eğer 2016 Şubat’ına kadar varsa Aralık 2014 ile Eylül 2014 ve 2016 Şubat aralığında hatalı Bylock kullananları devlet çıkaracak, gerçek kullanıcılarla gerçek kullanıcı olmayanları ayıklayacak.”