ByLock yüklü telefonlar bakın nereden çıktı!
Denizli'de, terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 2'si, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, bugün sabah saatlerinde polis eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.
TELEFON DUŞAKABİNİN ALTINDAN ÇIKTI
Örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen kişilere yönelik yapılan operasyonlarda, 3 kişi gözaltına alındı. Askeri öğrencilerin bölge sorumlusu olduğu belirtilen F.C.'nin evinde yapılan aramada, banyodaki duşakabinin altındaki bölmeye gizlenmiş, örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock yüklü 2 cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan F.C. ve E.K. tutuklanırken, N.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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