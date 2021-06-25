  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. ByLock yüklü telefonlar bakın nereden çıktı!

ByLock yüklü telefonlar bakın nereden çıktı!

ByLock yüklü telefonlar bakın nereden çıktı!

Denizli'de, terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 2'si, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, bugün sabah saatlerinde polis eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

TELEFON DUŞAKABİNİN ALTINDAN ÇIKTI

Örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen kişilere yönelik yapılan operasyonlarda, 3 kişi gözaltına alındı. Askeri öğrencilerin bölge sorumlusu olduğu belirtilen F.C.'nin evinde yapılan aramada, banyodaki duşakabinin altındaki bölmeye gizlenmiş, örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock yüklü 2 cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan F.C. ve E.K. tutuklanırken, N.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Etiketler fetö yapılanma buylock
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak'ın son hali
Güpegündüz bir kadın cinayeti daha! ''50 kez şikayet ettik'' diye feryat etti!
Piyasalar uçtu! Dolar ve Euro yeni bir rekorun kıyısında....
KÇÖ'de gösterilip tam zamanlı çalıştırılan işçilere müjde
AK Partili başkandan tepki çeken sözler: Şehidimiz uğurlu geldi
AK Parti'nin kurucularından Albayrak: ''Erdoğan'ın 3. kez adaylığı Türkiye'yi felakete götürür''
Altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen... Ünlü yatırımcıdan korkutan uyarı!
Müsilaj insan sağlığına zararlı mı? Bilim kurulu üyesi açıkladı
İngiltere bu skandalla çalkalanıyor! Sağlık Bakanı eşini aldatırken yakalandı
93 kilo veren Pelin Öztekin'den sere serpe tatil pozu