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  3. 27 Mart 2018 18:39

ByLock'a binlerce kez girmiş... Hakim inkar etti !

Adana'da yargılanan eski hakim, binlerce kez girdiği belirkenen ByLock'a girmediğini iddia etti.

ByLock'a binlerce kez girmiş... Hakim inkar etti !
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Adana'da yargılanmasına devam eden eski hakim, 16 bin 687 defa giriş yaptığı tespit edilen ByLock'u kullanmadığını ileri sürdü.
 
Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski hakimin  "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık M.U, KaracabeyAdliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla  katıldı.

Mahkeme Başkanı, ByLock tespit ve değerlendirme tutanağındaki bilgilerini okuyarak sanığın 16 bin 687 defa ByLock programına giriş yaptığının belirlendiğini aktardı.

M.U. savunmasında, ByLock tespit tutanağında yer alan verileri kabul etmediğini belirterek "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Suçlamaları  kabul etmiyorum. Hakkımda uygulanan adli kontrol kararının kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti ise sanık M.U. hakkındaki adli kontrol kararının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

AA

bylock , hakim , adana
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