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  3. 05 Kasım 2019 23:45

Çağla Şikel hastaneye kaldırıldı

Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Çağla Şikel'in ablası Berna Şikel, kardeşinin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Çağla Şikel hastaneye kaldırıldı
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Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel, kardeşinin sağlık durumuyla ilgili "Enfeksiyon kapmış ve vücudunu kaplamıştı. Bu nedenle ağır bir antibiyotik tedavisi görüyor." dedi.

Model Çağla Şıkel rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye gittiği öğrenilen Şıkel'in hastalığını çocuklarından bile gizlediği öğrenildi.

CANLI YAYINA ÇIKAMADI

Canlı yayına çıkamayan ünlü sunucunun sağlık sorunları nedeniyle apar topar Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye yattığı öğrenildi.

"ENFEKSİYON KAPMIŞ VE VÜCUDUNU KAPLAMIŞ"

Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel, kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Şıkel, "Geçen cumartesi ağır bir enfeksiyon nedeniyle apar topar hastaneye gittik. Enfeksiyon kapmış ve vücudunu kaplamıştı.'' dedi

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