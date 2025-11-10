Çağrı Heyeti ve Gürsel Tekin, Aziz İhsan Aktaş için suç duyurusunda bulundu

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kongredeki şaibe iddiaları sonrasında mahkeme tarafından geçici görevlendirmeyle atanan Gürsel Tekin ve ekibi, CHP'li belediyeleri rüşvete bağlayan Aziz İhsan Aktaş hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere dilekçesini teslim etti.

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda adı ilk sırada geçen ve CHP'li başkan ve bürokratları adeta rüşvete bağlayan Aziz İhsan Aktaş hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Gürsel Tekin, Sayın Zeki Şen ve Sayın Erkan Narsap ile Chp İstanbul İl binasında gerçekleştirdikleri basın toplantısında konuşan Sayın Tekin, Aziz İhsan Aktaş hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün iki eserinden biri olan CHP ve Baba ocağı vurgusu yapan Tekin, Mustafa Kemal Atatürk, "Bize dürüstlüğü öğretmiştir, kamu malını namusu gibi koruyan bir liderden bahsediyoruz.

Türkiye'nin gerçek gündemi unutulmuş, Cumhuryet Halk Partisinin kurumsal kimliğine zarar verecek gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Ne bugün ne de yarın bunlara fırsat vermeyeceğiz dedi.