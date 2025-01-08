Çakarlı sürücüye üç ceza birden

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çakarlı otomobilin sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine el konuldu, otomobil de 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Şarköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün çakarlı otomobiliyle gezdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, otomobili durdurup yaptığı incelemede C.E.'nin usulsüz çakar kullandığını belirledi. Sürücü C.E.'ye, 138 bin 172 lira idari para cezası uygulandı. C.E.'nin sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alındı, otomobil de 30 gün süreyle trafikten menedildi. DHA