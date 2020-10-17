Çakıcı, Ağar, Engin Alan, Korkut Eken yan yana

TSK’dan emekli olduktan sonra MHP’de milletvekilliği yapan Korgeneral Engin Alan, Susurluk Davası’ndan hapis yatan emekli Albay Korkut Eken, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı ile adı Susurluk ve faili meçhul davalarında sık sık geçen eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar birlikte ‘fotoğraf’ verdi.

Bodrum Yalıkavak Marina’da bir araya gelen dört ismin birlikte verdiği fotoğrafı, Çakıcı’nın yakınından olduğu söylenen Üzeyir Çakmaktaş Twitter hesabından paylaştı. Çakmaktaş paylaşımında “Türk Devleti ilelebet varolsun diye her zorluk ve meşakkati gögüsleyen,zindan dahil bu uğurda en ağır bedelleri ödeyen kahramanlarımız: Alaattin Çakicı, Mehmet Ağar, Engin Alan, Korkut Eken” ifadesini kullandı.