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Çakma mesih Hasan Mezarcı'dan nameler... Doğum gününü böyle kutladı

Kendisini 'Mesih' ilan eden eski Refah Partisi eski İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı doğum gününü "N'oldu Bu Gönlüm" adlı parçayı seslendirerek kutladı.

‘Mesih’ olduğunu iddia eden eski Refah Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, sosyal medya hesabından ikinci doğum gününü kutladı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve çektiği videolarla sık sık gündeme gelen Hasan Mezarcı, yeni bir video paylaştı. Mesih olduğunu her seferinde iddia eden Mezarcı, kendisinin dünyaya 11 Mayıs 1954 tarihinde tekrar geldiğini söyledi. Mezarcı ikinci kez dünyaya geldiğini ileri sürdü.

Mezarcı’nın doğum günü mesajı şu şekilde:

“İyi günler çocuklar! Son günlerde, çok fırtınalı geçen hayatımın yorgunluğu üzerime çökmüştü! Dinlenmek iyi geldi! Mesih 11 Mayıs 1954 tarihinde tekrar dünyaya geldi! İki defa dünyaya gelenin, iki defa doğum günü olur! Bugün 11 Mayıs, Mesih’in ikinci doğum günü! SİZİ SEVİYORUM”

Hasan Mezarcı paylaştığı videoda "N'oldu Bu Gönlüm" adlı parçayı seslendirdi.

Etiketler N'oldu Bu Gönlüm mesih çakma mesih hasan mezarcı
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