Çakma milliyetçi Suriyelielr'den İstanbul'da utandıran şov!

Savaş var diyerek terk ettikleri Suriye'den hem yasal hem de kaçak yollarla Türkiye'ye gelen Suriyelilerin İstanbul'da Suriye bayraklarıyla yaptıkları utandıran şovun görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

Suriye'de çıkan iç savaş sonrasında hem yasal hem de kaçak yollarla Türkiye'ye gelen Suriyeli sığınmacıların tepki çeken video paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi.

Sık sık karıştıkları skandallarla adları anılan ve Türkiye'deki varlıkları tartışılmaya devam eden Suriyeli sığınmacılardan biri bu sefer de kendi memleketinde yapamadığı sözde milliyetçiliği Türkiye'de şova çevirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki çeken görüntülerde bir Suriyeli'nin İstanbul Avcılar’da sırtında Suriye bayrağı ile denize atlarken görülüyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ paylaşımında; “Bu Suriyeli genç Avcılar sahilinde Suriye milliyetçiliği yaparken Mehmetçik Suriye’de savaşıyor. Hepsini geri yollayacağız. Git bayrağını Suriye’de dalgalandır. Zafer Turizm tek yönlü Şam seferlerine Haziran 2023’de başlıyor.” İfadelerini kullandı.