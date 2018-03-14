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  3. 14 Mart 2018 19:15

Çalınan bakır kazanlar oradan çıktı

Samsun'da çalınan bakır kazanları mezarlıkta saklayan kişi için çalışmalar başlatıldı.

Çalınan bakır kazanlar oradan çıktı
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Samsun’un Bafra ilçesinde çaldığı bakır kazanları mezarlığa saklayan şahsı yakalamak için polis çalışma başlattı.

Olay, İshaklı Mahallesi Tohtamış Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun-Sinop karayolunda Ömer Tatar’a ait evin garajında bulunan bakır kazan ve kaplar henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı. Kazanlarının çalındığını fark eden Ömer Tatar durumu polise bildirdi. Evin yakınlarında inceleme yapan polis ekipleri bakır kazan ve kapları 100 metre ilerideki Asri Mezarlıkta mezarların arsında saklanmış vaziyette buldu. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. 

Olayla ilgili inceleme sürüyor

kazan , samsun , mezarlık
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