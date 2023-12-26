  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Çalışan emekliye 5 bin lira Meclis'ten geçti

Çalışan emekliye 5 bin lira Meclis'ten geçti

Çalışan emekliye 5 bin lira Meclis'ten geçti
Güncelleme:

Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye verilmesini öngören düzenleme TBMM'den geçti.

Meclis Genel Kurulu'nda yılın son mesaisinde ekonomiye ilişkin 86 maddelik torba kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa sürede çalışan emeklilere ödeneceğini söyledi.

Genel Kurul'da görüşülen torba kanunda BDDK çalışanlarına ek tazminat verilmesine yönelik madde ise AK Parti'nin önergesiyle tekliften çıkartıldı.

Düzenleme ile Ankara’dan İstanbul'a taşınan BDDK çalışanlarına 2023 yılı için 35 bin lira, 2024 yılında ise 45 bin liraya kadar ek tazminat ödenebilmesi öngörülüyordu.

Etiketler emekli çalışan emekli 5 bin lira
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Özel'den, Bahçeli'ye: ''PKK'nın adını anmayan bir hain arıyorsan, o hain Erdoğan'dır Özel'den, Bahçeli'ye: ''PKK'nın adını anmayan bir hain arıyorsan, o hain Erdoğan'dır Kayıp Barnabas İncili olabilir... 1'inci yüzyıla ait İncil Türkiye'de ele geçirildi Kayıp Barnabas İncili olabilir... 1'inci yüzyıla ait İncil Türkiye'de ele geçirildi Polisin elinden kaçan tecavüz zanlısı camda asılı kaldı Polisin elinden kaçan tecavüz zanlısı camda asılı kaldı Çarkıfelek'in güzel hostesinin değişimiyle şaşırttı Çarkıfelek'in güzel hostesinin değişimiyle şaşırttı Cumhur İttifakı ortağı asgari ücrette rakamı açıkladı Cumhur İttifakı ortağı asgari ücrette rakamı açıkladı Konut kredisi faizleri değişti: İşte örnek hesaplamayla yeni konut kredileri Konut kredisi faizleri değişti: İşte örnek hesaplamayla yeni konut kredileri Cem Küçük yeni asgari ücreti açıkladı! İşte Erdoğan'ın aklındaki rakam... Cem Küçük yeni asgari ücreti açıkladı! İşte Erdoğan'ın aklındaki rakam... Böyle gasp görülmedi! 2 dal sigara yüzünden tutuklandı Böyle gasp görülmedi! 2 dal sigara yüzünden tutuklandı ENAG kurucusu gerçek enflasyonu açıkladı ENAG kurucusu gerçek enflasyonu açıkladı Yargıtay'dan tebligatlar için emsal karar Yargıtay'dan tebligatlar için emsal karar