Çalışanına el öptürüp dolar veren Bakan eşinden yeni açıklama

Şeker Bayramı’nda tepki çeken bir fotoğraf paylaşan Turizm Bakanı Mehmet Ersoy‘un eşi Pervin Ersoy‘dan yeni açıklama geldi. İnsanları güldürmek için yaptığı paylaşımın kabus gibi üzerine çöktüğünü belirten Ersoy, eşi için “Sabahlara kadar uyumadan ağlarken. O yanımda olmadı. Bu da tabii beni daha çok sarstı” ifadesini kullandı.



Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Şeker Bayramı’nda yaptığı ‘harçlık’ paylaşımı nedeniyle tepki çeken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy ile konuştu.

Yılman’ın, Ersoy’un ifadelerine de yer verdiği “Bakanın eşi: Kabus gibi çöktü üzerime o fotoğraf” başlıklı yazısının ilgili şöyle:

“(…) Bir iki saniye bekledi Pervin Hanım cevap vermeden önce… Sonra dönüp bizimle beraber olan iki arkadaşına; “Doğruyu mu söyleyeyim, yoksa politik bir cevap mı vereyim” dedi…

Ama o kadar samimi, içten bir insan ki… Onlar daha ‘şöyle yap, böyle yap’ demeden; “Doğruyu söylüyorum size! Çok kızdı bana! Aşırı tepki gösterdi. Ve aşmak için ben çabalarken… Sabahlara kadar uyumadan ağlarken… O yanımda olmadı. Bu da tabii beni daha çok sarstı. Tamam bizim Mehmet mükemmeliyetçidir. Bunu onu yakından tanıyan herkes bilir. O asla hata kabul etmez ama bu olayda azıcık da olsa yanımda durmasını isterdim… Çünkü o da biliyor ki olay tamamen espriydi ve tamamen benim iyi niyetim dolayısıyla meydana gelmiş bir durumdu. Hataydı yaptığım evet. Düşüncesizlikti. Onun siyasi kimliği olduğunu unutmamalıydım. Niyetim iyi de olsa, kötü niyetli insanların bunu onun siyasi itibarını zedelemek, hırpalamak için kullanabileceğini düşünmeliydim…” dedi…”



