Çalışanlar dikkat ! Bu tuvaletlerde 5 dakikadan fazla oturamayacaksınız

Çalışanların tuvalette geçirdikleri zamanı bile hesaplayan işverenlerin yardımına, yaklaşık 13 derecelik açıyla öne doğru eğik tasarlanmış bir tuvalet koştu. Bu tasarım beş dakikadan uzun süre oturmayı zorlaştırıyor. Tasarım tepkileri de beraberinde getirdi.

Merkezi İngiltere Staffordshire’da bulunan 'StandardToilet' şirketinin aynı adı taşıyan tasarımı, ofislerde ve kamusal alanlarda kullanılmak amacıyla geliştirildi. Mahabir Gill imzası taşıyan bu tuvalet, alışıldık örneklerinden farklı olarak 13 derece bir eğime sahip. Bu da bacaklarda bir gerilime neden oluyor ve üzerinde fazla vakit geçirmeyi imkânsız kılıyor.

Şirket, fiyatları 150 ile 500 pound (yaklaşık 1.160 TL ile 3.870 TL) arasında değişen bu tuvaletler için yerel konseylerden ve yol üstündeki benzin istasyonlarından hatırı sayılır miktarda talep aldıklarını belirtti. Şirket, çalışanların tuvalette geçirdikleri zamanın verimliliği azalttığını düşünen ofis yöneticilerini de hedeflediklerini kaydetti.

'ENİNDE SONUNDA KALKMAK İSTEYECEKSİNİZ'

Mahabir Gill, “Sadece İngiltere’de çalışanların mola sürelerini uzatması sektöre 4 milyon sterline mal oluyor” dedi.

Çalışanların da aklını çelmek isteyen Gill, eğik tuvaletin duruşu düzeltmek, bacak kaslarını çalıştırarak iskelet-kas bozukluklarını hafifletmek, geleneksel tuvaletlerin yol açtığı hemoroit gibi soruları azaltmak şeklinde sağlığa faydalı yanları olduğunu da savundu.

13 derecelik eğikliğin zor ancak zararsız olduğunu belirten Gill, “Bundan daha fazlası sorunlara yol açabilir. 13 derece çok da zahmetli değil ama eninde sonunda kalkmak isteyeceksiniz” diye konuştu.

28 DAKİKA GEÇİRİLİYOR

Sağlık ve güvenlik alanında hizmet veren ProtectingUK adlı şirketin, İngiltere’de temmuz ayında sekiz kentte yaptığı bir araştırmaya göre, işyerinde tuvalette geçirilen süre 28 dakikaya kadar çıkabiliyor. Bu, her bir çalışanın bir haftada mesaisinin iki-iki buçuk saatini tuvalette geçirmesi anlamına geliyor. Verilere göre şirketler her bir çalışan için 1533 pound (yaklaşık 11.870 TL) zarar ediyor.

'AĞIR İŞ YÜKÜ TUVALETE SIĞINMA SEBEBİ'

Tasarım tepkileri de beraberinde getirdi.

Güvenli ve ulaşılabilir tuvalet kullanımına dair bir proje olarak başlatılan ‘Around the Toilet’ inisiyatifinden Charlotte Jones, “Tuvalette geçirilen zamanı bir tehdit olarak görmek meseleye tamamen yanlış taraftan bakmak anlamına geliyor. Mesaideyken tuvaletin sığınılacak bir yer gibi görünmesi; ağır iş yüküne, yetersiz ofis alanlarına ve yönetime dair daha fazla şeyi anlatıyor” dedi.