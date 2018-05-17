Çalışanlarının gözü önünde intihar etti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde demir çelik malzemeleri satış ve imalatı işiyle uğraşan Ercüment Emrah Mengen (42), iddiaya göre borçları nedeniyle girdiği bunalım sonucu çalışanlarının gözü önünde kafasına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti.



Olay, Kızılpınar Mahallesi Çorlu Caddesi üzerindeki işyerinde meydana geldi. Demir çelik malzemeleri satış ve imalatı işiyle uğraşan Ercüment Emrah Mengen, iddiaya göre borçları nedeniyle girdiği bunalım sonucu çalışanlarının gözü önünde kafasına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mengen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ercüment Emrah Mengen'in borçları nedeniyle bir süre önce işyerindeki bazı malzemelerinin haczedildiği öne sürüldü. Mengen'in cesedi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma sürüyor.