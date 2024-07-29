Çalıştığı inşaatta metrelerce yüksekten düşen ''çocuk işçi'' hastaneye kaldırıldı
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Kayseri'de bir inşaatta çalışan bir çocuk işçi, 15 katlı binanın ikinci katından düşerek yaralandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Şehit Naci Akarsu Sokak'ta, saat 13.00 sıralarında feci iş kazası meydana geldi.
17 yaşındaki S.C., 15 katlı inşaatın ikinci katında çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Sağlık ekipleri, yaralı işçiyi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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